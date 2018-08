Bericht: Verdächtiger Iraker legte gefälschte Papiere vor

31.08.2018 Nürnberg. Der nach dem tödlichen Messerangriff in Chemnitz festgenommene Iraker hat laut einem Medienbericht in seinem Asylverfahren gefälschte Papiere vorgelegt. Eine Untersuchung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg habe ergeben, dass zwei der von dem Mann vorgelegten Personaldokumente "Totalfälschungen" seien, berichtete der "Spiegel". Das Bamf äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. Der Iraker kam laut dem Bericht im Oktober 2015 über die Balkanroute nach Deutschland.