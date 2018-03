Bericht: Sonderermittler rückt Trump näher

16.03.2018 Washington. Sonderermittler Robert Mueller will US-Präsident Donald Trump zwingen, im Zusammenhang mit der Russland-Untersuchung Unterlagen aus seinem Unternehmenskonsortium zur Verfügung zu stellen. Nach dem entsprechenden Bericht in der "New York Times" gestern berichteten heute weitere US-Medien über den Fall. Die Nachrichtenwebseite Vox schreibt, es gehe um die Finanzierung von Trumps Wahlkampf durch ausländisches Geld. Das Vorgehen ist für den Sonderermittler nicht ungefährlich. Verteidiger des US-Präsidenten beschuldigen Mueller seit langem, seine Kompetenzen zu überschreiten.