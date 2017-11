05.11.2017 Sutherland Springs. In einer Kirche im US-Staat Texas sind möglicherweise mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Nach Angaben eines lokalen Senders berichteten Augenzeugen, dass ein Mann in dem Gotteshaus in Sutherland Springs das Feuer eröffnet habe. Mehrere Menschen seien "am Boden" und Krankenwagen sowie zwei Rettungshubschrauber am Ort.