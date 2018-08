Bericht: Leiche des letzten Vermissten in Genua geborgen

18.08.2018 Genua. Rettungskräfte in Genua haben Medienberichten zufolge die Leiche des wohl letzten Vermissten geborgen. Feuerwehrleute hätten den Mann aus den Trümmern der eingestürzten Morandi-Brücke gezogen, berichtete die italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Der Zivilschutz bestätigte den Fund zunächst noch nicht. Damit würde die Zahl der Todesopfer nach dem Unglück am Dienstag auf 42 steigen. Während eines Unwetters war ein etwa 180 Meter langer Abschnitt des wichtigen Polcevera-Viadukts in der norditalienischen Hafenstadt in die Tiefe gestürzt und hatte zahlreiche Fahrzeuge mitgerissen.