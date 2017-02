Bericht: Große Einkommenskluft bei deutschen Beamten

27.02.2017 Berlin. Ob Lehrer, Polizist oder Gerichtsvollzieher: Die Bundesländer bezahlen ihre 1,3 Millionen Beamten teils sehr unterschiedlich. Dies geht aus dem neuen Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes hervor, der der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Danach können die Differenzen in der Besoldung in einer Gehaltsgruppe jährlich mehrere tausend Euro betragen. Bayern überweise seinen Staatsdienern am meisten, nur der Bund zahle seinen 180 000 Beamten noch mehr. Am wenigsten werde in Berlin bezahlt.