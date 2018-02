Bericht: 15 deutsche IS-Frauen im Norden Syriens inhaftiert

10.02.2018 Berlin. In den Kurdengebieten im Norden Syriens sind zurzeit mindestens 15 deutsche Frauen in Haft, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen haben. Das berichtet die Tageszeitung "Die Welt" unter Berufung auf einen Terrorismus-Experten der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Der Jurist habe die inhaftierten IS-Anhängerinnen im Januar besucht und mit ihnen gesprochen. Seinen Schilderungen zufolge seien in Nordsyrien insgesamt 800 IS-Frauen aus 40 Ländern mit Kindern in vier verschiedenen Lagern inhaftiert, schreibt die Zeitung.