Benny Andersson: Comeback von Abba "besser nicht"

24.09.2017 Frankfurt/Main. Über ein Comeback der legendären schwedischen Band Abba wird immer wieder spekuliert - doch nach Ansicht des einstigen Bandmitglieds Benny Andersson hat das keinen Sinn. "Die Leute haben ein Bild von uns im Kopf", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Es wäre nichts Neues an einem Comeback - nur vier siebzigjährige Typen auf der Bühne, die etwas abzuliefern versuchen, das sie besser nicht täten." Nach riesigen Erfolgen mit Hits wie "Dancing Queen" oder "The Winner Takes It All" hatte die schwedische Popband ihre gemeinsame Karriere Ende 1982 beendet.