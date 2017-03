Ben Affleck spricht über Alkoholsucht und Entzug

15.03.2017 Los Angeles. Der zweifache Oscar-Preisträgers Ben Affleck ist wegen Alkoholsucht in Behandlung gewesen. Auf seiner Facebook-Seite gab der Schauspieler und Regisseur am Dienstag bekannt, dass er eine Suchttherapie abgeschlossen habe. Mit Alkohol-Problemen habe er schon in der Vergangenheit zu tun gehabt und er werde weiter dagegen vorgehen. Er dankte in der Mitteilung Familie und Freunden, besonders seiner langjährigen Partnerin und Kollegin Jennifer Garner. Das Schauspieler-Paar war 2015 nach zehn Jahren Ehe auseinandergegangen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.