Bekennerschreiben nach Anschlag auf Haus von Vizekanzler

01.12.2018 Hamburg. Nach dem Anschlag auf das Hamburger Wohnhaus von Bundesfinanzminister Olaf Scholzist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Plattform "indymedia" bezeichnet der anonyme Verfasser die Aktion als "internationales Rauchzeichen". Als Gründe für die Tat werden der G20-Gipfel in Buenos Aires und die dortigen Proteste angegeben. Nach Polizeiangaben ermittelt der Staatsschutz wegen einer politisch motivierten Straftat. Vor rund einer Woche hatte ein Einbruch in einem Potsdamer Mehrfamilienhaus für Schlagzeilen gesorgt, in dem der Vizekanzler auch lebt.