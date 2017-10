Beim Kochen eingeschlafen: Mann schwer verletzt

31.10.2017 Bernburg. Er schlief wohl beim Kochen ein - und das hatte böse Folgen: Ein 57-Jähriger hat sich bei einem Wohnungsbrand in Bernburg in Sachsen-Anhalt schwer verletzt. Seine Küche hatte am Abend Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Sie vermutete, der Mann sei beim Kochen eingeschlafen. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik. Die Feuerwehr rettete acht weitere Hausbewohner aus dem Mehrfamilienhaus.