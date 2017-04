Bei Pariser Anschlag wurde auch eine Deutsche verletzt

21.04.2017 Paris. Beim Terroranschlag auf den Pariser Champs-Élysées ist auch eine Deutsche verletzt worden. Die Frau habe sich zufällig am Tatort aufgehalten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Sie habe ernste, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Ein Mann hatte am Abend Polizisten angegriffen und dabei einen getötet und zwei verletzt. Der Angreifer wurde dann von der Polizei erschossen. Der Anschlag erschüttert die Schlussphase der Kampagne zur französischen Präsidentenwahl an diesem Sonntag.