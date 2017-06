Bei "Hurricane"-Festival drohen weitere Gewitter mit Hagel

22.06.2017 Scheeßel. Nach einem kurzen aber heftigen Unwetter beim "Hurricane"-Festival warnt der Deutsche Wetterdienst vor weiteren schweren Gewittern in der Region. "Am Abend und in der Nacht drohen im Norden weiterhin Gewitter mit Hagel und Starkregen", sagte DWD-Meteorologe Thomas Ruppert. Im Hinblick auf das "Hurricane" sagte er: Natürlich könne ein Unwetter im Freien sehr gefährlich sein - etwa wenn Blitze einschlügen, große Hagelkörner herunter kämen oder Panik wegen eines solchen Wetterereignisses ausbreche.