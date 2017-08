Behörden: Wanderer bewegten sich in Gefahrengebiet

24.08.2017 Bondo. Die nach dem Bergsturz in der Schweiz vermissten Wanderer haben sich nach Angaben der Behörden in einem offiziell ausgewiesenen Gefahrengebiet aufgehalten. Die Gemeinde Bondo habe zuletzt am 14. August eine Warnung vor einem möglichen Felssturz herausgegeben, sagte die Gemeindepräsidentin. Auch die Hüttenwirte hätten Wanderer demnach auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Unter den acht Vermissten sind Deutsche, Österreicher und Schweizer.