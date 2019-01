Behörden: 45 Nilpferde in Malawi an Milzbrand gestorben

03.01.2019 Blantyre. In Malawi sind nach Behördenangaben innerhalb weniger Monate 45 Nilpferde an Milzbrand gestorben. Die großen Säuger seien seit September im Liwonde Nationalpark im Süden des Landes an dem Anthrax-Bakterium verendet, sagte der Leiter der malawischen Nationalpark- und Wildtierbehörde. Anfang Dezember waren es demnach noch 22 tote Tiere. Labortests des Gesundheitsministeriums hatten zuvor belegt, dass die Nilpferde die hochansteckenden Erreger in sich getragen hatten. Die ersten der Tiere waren im September tot im Shire-Fluss treibend gefunden worden.