20.07.2017 Los Angeles. Chester Bennington, der Sänger der amerikanischen Rockband Linkin Park, ist tot. Wie ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Los Angeles der dpa bestätigte, wurde Bennington tot in seinem Haus in Palos Verdes, nahe Los Angeles, gefunden. Über die Todesursache machte die Behörde noch keine Angaben. Der Vorfall werde untersucht. Bennington war 41 Jahre alt.