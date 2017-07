Beckenschwimmer starten in WM - Vier Deutsche am Start

23.07.2017 Budapest. Nach den Wasserspringern, Freiwasserschwimmern, Synchronschwimmern und Wasserballern starten auch die Beckenschwimmer in die WM. Aus dem deutschen Team sind Poul Zellmann, Christian vom Lehn, Damian Wierling und Aliena Schmidtke heute in Budapest dabei. Etliche Fans in der Duna Aréna werden besonders gespannt auf den Vorlauf über 200 Meter Lagen schauen. Dort startet am Vormittag die ungarische Lokalmatadorin Katinka Hosszú in ihr erstes Rennen. Die dreifache Olympiasiegerin von Rio de Janeiro ist einer der großen Stars der Weltmeisterschaften.