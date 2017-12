Beach-Olympiasiegerin Ludwig ist schwanger

27.12.2017 Berlin. Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig ist schwanger und wird 2018 pausieren. Das teilte die 31-Jährige via Facebook mit. Ludwig und ihre Partnerin Kira Walkenhorst, hatten nach Olympia-Gold 2016 in dieser Saison den Weltmeistertitel gewonnen und wurden vor Weihnachten erneut zu Deutschlands "Mannschaft des Jahres" gekürt. Walkenhorst habe sie von Anfang an bei dem Plan einer Babypause unterstützt, erklärte Ludwig, die ihr erstes Kind im Juni erwartet. Die mit Chef-Bundestrainer Imornefe Bowes liierte Ludwig betonte, dass sie ihre Karriere im kommenden Jahr fortsetzen will.