"Beach Boy" Brian Wilson kündigt Rock-Tribut an die Größten an

26.06.2017 Wien. US-Musiker Brian Wilson, kreativer Kopf der Beach Boys, hat große Pläne: Er werde ein Rock and Roll-Album aufnehmen, ein Tribut an die Größten, sagte er der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Bis heute schwelge er in guten Erinnerungen an seinen Geniestreich "Pet Sounds". "Als wäre es gestern gewesen", sagt er 51 Jahre nach Entstehen des legendären Beach Boys-Albums. "Diese Lieder machen mich stolz." "Pet Sounds" gilt als eines der besten Popalben aller Zeiten. Wilson wurde am 20. Juni 75 Jahre alt.