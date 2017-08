Bayern gewinnen Supercup beim BVB im Elfmeterschießen

06.08.2017 Dortmund. Der FC Bayern München hat sich im Supercup gegen Borussia Dortmund mit 5:4 im Elfmeterschießen durchgesetzt. Für die Bayern ist es der erste Titel in der neuen Saison. Nach bisher schwacher Vorbereitung mit zum Teil deutlichen Testspielniederlagen fand das Team zurück in die Spur. Torhüter Sven Ulreich parierte zwei Elfmeter. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Erstmals in einem Profi-Spiel in Deutschland kam der Video-Beweis zum Einsatz. Es gab allerdings eine Panne.