Bayer streicht in Deutschland jede siebte Stelle

09.04.2019 Leverkusen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer baut in Deutschland 4500 Stellen ab. Das teilte die Firma in Leverkusen mit. Das ist etwa jede siebte Stelle, in Deutschland hat der Konzern bisher noch etwa 32 000 Stellen. Große Standorte sind außer der Zentrale in Leverkusen Berlin, Wuppertal, Dormagen und Monheim. Bereits im November 2018 hatte der Konzern seine Umbaupläne vorgestellt, weltweit sollen 12 000 Stellen wegfallen und damit ein Zehntel der Jobs.