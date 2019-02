08.02.2019 Mainz. Bayer Leverkusen ist in der Fußball-Bundesliga vorerst auf einen Europapokal-Platz gestürmt. Das Team von Trainer Peter Bosz kam am Abend zum Auftakt des 21. Spieltages zu einem 5:1 bei Mainz 05. Durch seinen dritten Bundesliga-Erfolg nacheinander kletterte der Werksclub mit 33 Punkten auf Rang fünf. Die Mainzer bleiben nach der zweiten Niederlage in Folge auf Platz elf.