Baum stürzt auf Auto - Eine Frau tödlich verletzt

18.03.2017 Oderaue. Bei einem schweren Sturm über Brandenburg ist heute eine Autofahrerin getötet worden. Ein Baum sei in der Ortschaft Zäckericker Loose an der polnischen Grenze auf das Auto gestürzt, sagte Polizeipräsidiumssprecher. Die 73jährige Frau sei von der Feuerwehr schwer verletzt geborgen worden und wenig später gestorben. In Hamburg und im Landkreis Pinneberg verursachte das Sturmtief 100 Feuerwehreinsätze. Dachteile lösten sich, Bäume stürzten um, Bauzäune und Reklameschilder wurden umgeweht. Verletzt wurde dort niemand.