Basketball: Top-Talent Bonga mit Debüt für LA Lakers

08.07.2018 Los Angeles. Das deutsche Basketball-Toptalent Isaac Bonga hat bereits einen Tag nach seiner Vertragsunterschrift sein Debüt bei den Los Angeles Lakers gefeiert. Der 18 Jahre alte Spielmacher stand beim 96:79-Sieg gegen die Philadelphia 76ers in der Summer League gut 13 Minuten auf dem Feld und erzielte drei Punkte. Der Wechsel des 2,03 Meter große Nationalspielers Bonga von den Frankfurt Skyliners in die USA wurde am Freitag offiziell. Die Skyliners erhalten laut Medienberichten eine Ausbildungsentschädigung von rund 600.000 Euro.