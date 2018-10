"Bars des Jahres" sind in Stuttgart und Berlin

08.10.2018 Berlin. Bars in Berlin und Stuttgart gehören zu den Siegern der Mixology Bar Awards. Als "Neue Bar des Jahres" bereits für das kommende Jahr - also 2019 - wurde das Stuttgarter "Jigger & Spoon" ausgezeichnet, das vor einem Jahr in einem früheren Banktresor zwei Stockwerke unter der Erde eröffnete. Deutschlands "Bar des Jahres" wurde das "Velvet" in Berlin-Neukölln. Als Schweizer "Bar des Jahres" wurde "Werk 8" in Basel und als Österreichs "Bar des Jahres" erneut die Bar vom Hotel Englhof in Zell am Ziller gekürt.