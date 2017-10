Barcelona und Madrid gehen auf Konfrontationskurs

19.10.2017 Barcelona. Im Streit um die Unabhängigkeit von Katalonien steuern beide Seiten auf eine direkte Konfrontation zu. Die politische Führung in Barcelona weigerte sich heute, das Ultimatum der Zentralregierung zu erfüllen und ausdrücklich auf die Bildung eines eigenen Staates zu verzichten. Unmittelbar danach kündigte die Regierung in Madrid Zwangsmaßnahmen gegen die wirtschaftlich starke Region im Nordosten an. Sie könnte den katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont absetzen, die Regionalregierung auflösen oder eine Neuwahl des Regionalparlaments erzwingen.