Baldwin weist Gerüchte über Heirat mit Bieber zurück

15.09.2018 Los Angeles. Haben sich Justin Bieber und Hailey Baldwin heimlich das Ja-Wort gegeben? US-Medien berichteten am Freitag über eine angebliche Trauung auf dem Standesamt in New York, doch Baldwin meldete sich schnell zu Wort. "Ich verstehe, wo die Spekulation herkommt, aber ich bin noch nicht verheiratet!", schrieb das US-Model auf Twitter. Sie reagierte damit auf Berichte der Promi-Zeitschrift "People" und anderer US-Medien, dass das Paar zwei Monate nach der Verlobung heimlich geheiratet habe.