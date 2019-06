Bahnhof Flensburg nach Bombendrohung wieder frei

08.06.2019 Flensburg. Der Bahnhof in Flensburg ist am Abend wegen einer telefonischen Bombendrohung und eines verdächtigen Pakets stundenlang gesperrt worden. Erst gegen 22.00 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Nach dem Eingang der Bombendrohung war in einem abfahrbereiten Regionalzug ein Pappkarton unter einem Sitz entdeckt worden. Der Zug wurde evakuiert und der Bahnhof sowie umliegende Straßen gesperrt. Der Inhalt des Kartons erwies sich am Ende als harmlos: Kuchen und Muffins.