Babyleiche in Schlosspark - Todesumstände noch unklar

24.09.2017 Dülmen. Spaziergänger haben in einem Schlosspark im Münsterland ein totes Baby in einem Müllsack gefunden. Die Kinderleiche habe gestern nahe eines Teiches im Park von Schloss Buldern bei Dülmen gelegen, teilte die Polizei mit. Die Todesumstände und Hintergründe seien noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Der Leichnahm soll heute in Münster obduziert werden. Passanten hatten den erschütternden Fund beim Spazierengang gestern im Park des Schlosses gemacht. Das Kind soll schon einige Tage tot sein.