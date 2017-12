BVB in Leverkusen unter Druck - FC Bayern empfängt Hannover

02.12.2017 Berlin. Borussia Dortmund steht nach sechs Ligaspielen ohne Sieg bei Bayer Leverkusen mächtig unter Druck. Trainer Peter Bosz droht bei einer Niederlage das Aus beim BVB. Noch deutlich schlechter als den Dortmundern geht es Schlusslicht 1. FC Köln. Das Team von Coach Peter Stöger wartet vor dem Gastspiel beim FC Schalke 04 noch immer auf seinen ersten Saisonsieg in der Liga. Der FC Bayern München will gegen Hannover 96 gewinnen. 1899 Hoffenheim empfängt am 14. Spieltag zudem RB Leipzig, Werder Bremen den VfB Stuttgart, der FSV Mainz 05 spielt gegen den FC Augsburg.