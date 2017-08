BVB entscheidet: Fußball-Profi Dembélé bleibt vorerst suspendiert

13.08.2017 Dortmund. Borussia Dortmund wird die Suspendierung von Fußball-Profi Ousmane Dembélé "bis auf Weiteres" aufrechthalten. Das teilte der Bundesligist nach einem Gespräch von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Peter Bosz mit. Der 20 Jahre alte Dembélé will trotz laufenden Vertrags bis 2021 zum FC Barcelona wechseln und hatte am vergangenen Donnerstag unerlaubt das Training in Dortmund geschwänzt, wohl um seinem Wechselwillen Nachdruck zu verleihen. Daraufhin stellten die Westfalen den Offensiv-Spieler vom Trainings- und Spielbetrieb frei.