Autofahrer verwechselt Fährrampe mit Zufahrt und fährt in den Main

25.11.2017 Offenbach. Ein Mann ist in Offenbach mit seinem Wagen in den Main gefahren. Der Fahrer wollte seinen Wagen am Abend wenden, wie die Polizei mitteilte. Dabei verwechselte er die Fährrampe mit einer Parkplatzzufahrt und fuhr über die Rampe in den Main. Der Wagen trieb noch einige Zeit an der Oberfläche, so dass der Mann das Auto verlassen und ans Ufer schwimmen konnte. Während der Bergungsarbeiten wurde der Fluss für die Schifffahrt gesperrt.