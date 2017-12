Autofahrer rast in SPD-Zentrale - Haftbefehl

26.12.2017 Berlin. Gegen den 58-Jährigen, der sein Auto Heiligabend in die Berliner SPD-Parteizentrale steuerte, ist Haftbefehl erlassen worden. Er hatte vorher an der Bundesgeschäftsstelle der CDU eine Tasche mit brennbaren Materialien abgestellt. Der Haftbefehl wurde wegen Verdachts der schweren Brandstiftung sowie Verdachts des Versuchs des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion erlassen. Zuerst gab es die Annahme, es könne einen politischen Hintergrund geben. Dafür fehlt bisher aber einen konkreter Beleg. Der 58-Jährige habe in Selbstmord-Absicht gehandelt, heißt es von der Polizei.