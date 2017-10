Auto rast in Toilettenwagen - Fahrer stirbt

08.10.2017 Korbach. Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Mittelaltermarkt im hessischen Korbach mit seinem Fahrzeug ungebremst in einen Toilettenwagen gerast. Der Mann sei gestorben, teilten Polizei und Feuerwehr am Abend mit. Er habe vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Laut Feuerwehr erlitt zudem ein 60 Jahre alter Mann schwere Verletzungen. Er saß zum Unfallzeitpunkt auf der Toilette. Eine 23 Jahre alte Frau, die den Wagen reinigte, habe Verletzungen am Bein erlitten.