Mehrere Verletzte

Ein Google Earth-Screenshot zeigt das Industriegebiet von Sept-Sors (Frankreich). Ein Auto ist in eine Pizzeria in dem dem östlich von Paris gelegenen Ort gefahren.

14.08.2017 Paris. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann absichtlich handelte: Ein Auto rast östlich von Paris in eine Pizzeria, ein Mädchen stirbt. Erste Erkenntnisse deuten nicht auf einen Terrorakt hin.

Ein Auto ist in der Nähe von Paris in eine Pizzeria gerast und hat dabei ein Mädchen getötet. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Vorfall im kleinen Ort Sept-Sorts - etwa 60 Kilometer östlich der französischen Hauptstadt - verletzt. Die Polizei nahm den Fahrer fest. Die Behörden gehen davon aus, dass er am Montagabend absichtlich handelte. Daran scheine es keinen großen Zweifel zu geben, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, dem Sender BFMTV. Die ersten Erkenntnisse deuteten jedoch nicht auf einen terroristischen Hintergrund hin.

Die französische Nachrichtenagentur AFP zitierte eine Quelle aus Justizkreisen, wonach die ersten Aussagen des jungen Mannes nicht auf ein terroristisches Motiv hindeuten. Er habe erklärt, dass er am Sonntag erfolglos versucht zu haben, seinem Leben ein Ende zu setzen und entschieden habe, es auf diese Art erneut zu versuchen.

Laut dem Sprecher des Innenministeriums war das getötete Mädchen 13 Jahre alt, zuvor war noch ein anderes Alter genannt worden. Auch zur Zahl der Verletzten gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Brandet sprach von vier Schwerverletzten und acht leichter Verletzten.

Der Mann sei 1985 geboren und Polizei und Geheimdiensten bislang nicht bekannt gewesen, so der Sprecher. Die Ermittler müssten nun sein Motiv klären.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund einer angespannten Sicherheitslage: In Frankreich gilt nach zahlreichen Anschlägen der Ausnahmezustand. Vergangene Woche war in einem Pariser Vorort ein Mann mit einem Auto in eine Gruppe Soldaten gerast. In diesem Fall ermitteln Anti-Terror-Ermittler - die genauen Hintergründe sind noch nicht geklärt. Der Fahrer war wenige Stunden nach der Tat auf einer Autobahn gestoppt und dabei verletzt worden. (dpa)