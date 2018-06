Auto in Fußgängerzone - Haftbefehl wegen Mordes

25.06.2018 Hannover. Nach einer tödlichen Autofahrt in der Fußgängerzone in Hannover kommt der 18-jährige Fahrer auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. "Der Haftbefehl ist wegen des Vorwurfs des Mordes ergangen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge. Der 18-jährige Deutsche soll am Sonntag auf der Flucht vor der Polizei einen Fußgänger mit hoher Geschwindigkeit angefahren und tödlich verletzt haben.