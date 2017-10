Auto fährt Fußgänger in London an - mehrere Verletzte

07.10.2017 London. Mehrere Menschen sind in London von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Metropolitan Police mit. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar. Der Vorfall hatte sich am Nachmittag in der Exhibition Road ereignet, wo weltbekannte Museen liegen. Nach Informationen der britischen BBC sind die Betroffenen des Vorfalls in London ersten Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt worden. Großbritannien ist in diesem Jahr bereits fünf Mal Ziel eines Terroranschlags geworden.