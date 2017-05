Australien plant zweiten internationalen Flughafen für Sydney

02.05.2017 Australien will einen zweiten internationalen Flughafen für die Metropole Sydney bauen. Das teilte die Regierung heute mit. Details zur Planung des Airports im Westen der Stadt sollen kommende Woche vom Finanzministerium bekannt gegeben werden, hieß es in einer Mitteilung. Der Flughafen soll umgerechnet 3,45 Milliarden Euro kosten und in Badgers Creek rund 50 Kilometer westlich des Stadtzentrums gebaut werden. Die Eröffnung ist für 2026 geplant, 9000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Der derzeitige Flughafen im Süden Sydneys ist einer der ältesten der Welt.