Australien beendet syrisches Quali-Märchen

10.10.2017 Sydney. Australien hat das syrische Fußball-Märchen in der WM-Qualifikation beendet und darf selbst weiter von einer Reise nach Russland im nächsten Jahr träumen. Nach einem mühsamen 2:1-Sieg nach Verlängerung im Rückspiel der Asien-Playoffs in Sydney treffen die Socceroos nun in einer letzten interkontinentalen Playoff-Runde auf den Vierten aus Nord- und Mittelamerika, nach jetzigem Stand Panama. Im Hinspiel hatte sich die Mannschaft aus dem schwer vom Krieg gezeichneten Syrien in Krubong ein 1:1 gegen Australien erkämpft.