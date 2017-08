Ausschreitungen bei Anti-Atom-Demonstration in Lothringen

15.08.2017 Nancy. Bei einer Demonstration von Gegnern eines geplanten Atommüll-Endlagers in Lothringen ist es zu Ausschreitungen gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten in der Ortschaft Bure westlich von Nancy Tränengas und einen Wasserwerfer ein, militante Demonstranten hätten Steine und Brandsätze geworfen, berichtete der französische Nachrichtensender Franceinfo am Abend. Mehrere Demonstranten und Polizisten seien verletzt worden. Nach unterschiedlichen Schätzungen nahmen 300 bis 1000 Menschen an der Demonstration teil.