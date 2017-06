Ausnahmezustand in Berlin hält am Morgen noch an

30.06.2017 Berlin. Der Ausnahmezustand wegen des Unwetters bleibt in Berlin noch bestehen. Zunächst sollte er noch bis 8 Uhr morgens anhalten, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Am Morgen war die Feuerwehr noch mit rund 600 Feuerwehrleuten im Einsatz. Gestern seien sie von etwa 550 ehrenamtlichen Helfern unterstützt worden, sagte Björn Radünz von der Berliner Feuerwehr. Hauptproblem seien nach wie vor vollgelaufene Keller. "Wir appellieren an die Bevölkerung, bis zu einer Wasserhöhe von circa 5 Zentimetern nicht die Feuerwehr zu rufen", so Radünz.