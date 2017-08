Ausgangssperre in Houston - "Harvey" bedroht nun Louisiana

30.08.2017 Houston. Dem US-Bundesstaat Texas hat "Harvey" heftige Regengüsse gebracht - jetzt bedroht der Tropensturm Louisiana. Dort rüstet man sich für schlimme Regenfälle und Hochwasser: Schulen und Behörden blieben in New Orleans geschlossen. Bürgermeister Mitch Landrieu empfahl den Bewohnern, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Getränke und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig zu haben. Behörden gehen laut einem Bericht der "New York Times" inzwischen von etwa 30 Toten durch "Harvey" aus.