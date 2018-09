Ausflugsschiff berührt Flussbett - sechs Leichtverletzte

01.09.2018 Köln. Niedrigwasser mit Folgen: Sechs Fahrgäste eines Ausflugsschiffes haben auf dem Rhein in Köln bei einer "Grundberührung" leichte Verletzungen erlitten. "Aufgrund des niedrigen Wasserstandes hatte das Schiff kurz am Grund Kontakt", berichtete ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Köln. "Es hat einen Ruck durch das Schiff gegeben und mehrere Leute sind umgefallen". Der Unfall ereignete sich am späten Freitagabend. Das Schiff soll jetzt von Sachverständigen auf mögliche Schäden untersucht werden.