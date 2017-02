Aus Angst vor Staudamm-Bruch ruft Kalifornien Notstand aus

13.02.2017 Los Angeles. Wegen der kritischen Lage an einem riesigen Staudamm hat Kalifornien den Notstand für mehrere Bezirke ausgerufen. Nach tagelangen Regenfällen ist der Damm des Oroville-Stausees an seine Belastungsgrenze gestoßen. Die Anlage steht wegen eines beschädigten Abflusskanals vor dem Zusammenbruch - das Wasser könnte Teile des US-Bundesstaats überfluten. Gouverneur Jerry Brown rief den Notstand für drei Bezirke aus. Einige Stunden zuvor hatte die Polizei rund 188 000 Anwohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben.