Auftakt zum Superwahljahr Europas: Niederlande wählen neues Parlament

15.03.2017 Den Haag. Zum Auftakt des europäischen Superwahljahres sind rund 13 Millionen Niederländer dazu aufgerufen, heute ein neues Parlament zu bestimmen. Vor den Wahlen in Frankreich und Deutschland schaut Europa auf das Abschneiden der Partei von Geert Wilders. Der Rechtspopulist hatte einen Wahlkampf gegen Islam, Migration und die EU geführt. Es wird befürchtet, dass ein Erfolg für seine Partei anderen anti-europäischen Bewegungen und Parteien in der EU Auftrieb geben könnte. Premier Mark Rutte appellierte an seine Landsleute, dem "falschen Populismus" in Europa eine Absage zu erteilen.