Auch am Morgen Eskalation in Hamburg

07.07.2017 Hamburg. In Hamburg ist die Lage zum Auftakt des G20-Gipfels am Morgen erneut eskaliert. Im Stadtteil Altona sei ein Revier der Bundespolizei angegriffen worden, teilte die Bundespolizei mit. Am dortigen Bahnhof würden Gewalttäter Brandsätze werfen, Streifenwagen würden brennen. An verschiedenen Orten in der Stadt hatten sich bereits am frühen Morgen G20-Gegner zum Protest versammelt. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bereits am Abend hatte es teils schwere Auseinandersetzungen gegeben. Viele Menschen wurden verletzt.