Auch Samsung will Technik für selbstfahrende Autos entwickeln

14.09.2017 Frankfurt/Main. Smartphone-Weltmarktführer Samsung entwickelt ebenfalls Technologie für Roboterwagen und will sie Autoherstellern anbieten. Man arbeite schon seit einigen Jahren daran, sagte der Strategiechef von Samsung Electronics, Young Sohn, auf der IAA in Frankfurt. Der Elektronik-Riese reiht sich damit in eine Riege verschiedenster Anbieter ein, die ihre Technologie in Autos verschiedener Hersteller bringen. Auch Apple und Uber arbeiten an Technologie zum autonomen Fahren.