Außenministerium: Berichte über Ablösung Tillersons falsch

30.11.2017 Washington. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, hat die Berichte über eine baldige Ablösung von Außenminister Rex Tillerson als unzutreffend zurückgewiesen. Der Stabschef des Weißen Hauses, John Kelly, habe das Außenministerium informiert, dass ein entsprechender Bericht der "New York Times" nicht zutreffe. In dem Bericht hatte es geheißen, Kelly habe einen Plan zur Ablösung Tillersons vorbereitet. Tillerson werde in der nächsten Woche wie geplant nach Europa reisen, und in Brüssel mit den Nato-Außenministern sowie mit den EU-Außenministern zusammentreffen.