28.07.2019 Schwerin. Bei einer Open-Air-Veranstaltung in Schwerin sind 29 Besucher von einem herabfallenden Ast verletzt worden. Sechs von ihnen erlitten am Abend schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der große Ast war während einer Veranstaltung in der Freilichtbühne abgebrochen und auf die Besucher gestürzt. Die Opfer kamen ins Krankenhaus. Die Veranstaltung wurde vorzeitig beendet.