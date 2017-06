Arbeitslosigkeit im Juni auf 26-Jahres-Tief gesunken

30.06.2017 Nürnberg. Die boomende Konjunktur sorgt weiter für glänzende Zahlen am deutschen Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Juni 2,5 Millionen Menschen ohne Job - der niedrigste Wert in dem Monat seit 26 Jahren. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,5 Prozent. Bei der Zahl der Erwerbstätigen verkündete das Statistische Bundesamt außerdem einen Rekord: Mit etwa 44,1 Millionen waren so viele in Lohn und Brot wie noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands.