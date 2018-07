Arbeitslosenzahl steigt in Sommerpause auf 2,325 Millionen

31.07.2018 Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli auf 2,325 Millionen gestiegen. Das ist jedoch der niedrigste Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum Vormonat gab es 49 000 Jobsuchende mehr, gegenüber 2017 ging die Zahl der Männer und Frauen ohne Arbeit dagegen um 193 000 zurück. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,1 Prozent.